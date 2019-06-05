Евгения Медведева влюбилась в робота. Фото

Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпиады-2018, россиянка Евгения Медведева поделилась в своем Инстаграме фотографией с японским роботом Гандам, который привел фигуристку в восторг. Также Евгения выразила надежду, что однажды обязательно снова вернется в Японию.

-Кто ваш любимый робот?)) Я вот прям влюбилась в 18 метровую статую робота Гандам (Gundam Unicorn)! Гигант! Робот светится в темноте и еще говорят, что он сделает "первые шаги" в 2020 году, во время летней Олимпиады в Японии. Я "познакомилась" с роботом в дневное время. Интересно! Робот находится недалеко от цифровых музеев там же – на насыпном острове Одайба, прямо у торгового центра Diver City Tokyo. Это один из самых известных аниме персонажей в истории аниме, о нем снято более десятка сериалов, полнометражные фильмы, созданы различные видеоигры и манги. Скоро наши шоу в Японии заканчиваются и начинается подготовка к сезону! Надо много работать! Но я искренне надеюсь, что скоро вернусь в эту сказочную страну, – подписала фото Медведева.

Сейчас Евгения выступает в японских шоу вместе с другими известными фигуристами: россиянами Алиной Загитовой и Евгением Плющенко, испанцем Хавьером Фернандесом и японцем Юдзуру Ханю.