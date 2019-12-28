Евгения Медведева: «Вчера был один из самых тяжелых прокатов в моей жизни»

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему снялась с чемпионата России в Красноярске. 20-летняя спортсменка занимала после короткой программы пятое место.

— Вчера был один из самых тяжелых прокатов в моей жизни. А сегодня из-за сложившейся ситуации с ботинками я физически не могу выйти на лед. Я взрослый и адекватный человек, прекрасно понимаю, что для обычного зрителя вся эта история выглядит странно. Мол, почему не было запасных коньков, почему нельзя было просто выступить в новых? Дело в том, что эту проблему могут понять только фигуристы. Невозможно выступать на больших соревнованиях в новой обуви, а старая сегодня просто разваливалась. Вчера еще кое-как собрали ее.

Но в этой жизни все происходит не просто так. Теперь у нас будет много времени, чтобы работать и улучшать программы. P. S. Огромное спасибо моим болельщикам. Я читаю все, что вы мне присылаете. Я чувствую вашу любовь. Вчера трибуны меня встречали с теплом, и я тоже вас очень сильно люблю. Без вас я бы уже давно повесила свои раздолбанные коньки на гвоздь. Именно ради вас я буду бороться.

В эфире первого канала я уже анонсировала музыку, под которую будет моя следующая произвольная программа, это «Cirque du Soleil». Сделаю все для того, чтобы следующий сезон был интересным и насыщенным. Скоро увидимся на ледовом спектакле Авербуха «Волшебник из страны Оз», в котором я буду участвовать с 30 декабря по 7 января. Первые пару дней я, конечно, в новой обуви не смогу исполнять прыжки, но обещаю, что шоу будет незабываемым, — написала Медведева.