Евгения Медведева: «В Пхенчхане нам всем было тяжело из-за той истории с отстранением, нейтральным статусом»

Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью порталу team Russia.pro рассказала о своей роли посла Олимпийской команды России на Играх в Токио. Она назвала важным факт того, что у нее будет возможность присутствовать на Играх вместе с спортсменами.

— Вы теперь посол Олимпийской команды на Играх в Токио. Что это значит для вас, и что вы будете делать в этой роли?

— Для меня важен тот факт, что у меня будет возможность присутствовать на Играх вместе с нашими спортсменами. Я не понаслышке знаю, насколько сложно выступать на Олимпийских играх. В Пхенчхане нам всем было тяжело из-за той истории с отстранением, нейтральным статусом и так далее. Приходилось себя готовить в большей степени не к самим выступлениям, не к тому, что мы представляем нашу страну, а к тому, что мы выходим без флага. Смириться с этим было почти невозможно. Каждый вечер, ложась в кровать, ты себя убеждал: так просто должно быть на данный момент. Я безумно рада, что все позади, и теперь на Играх мы будем полноправными участниками. Надеюсь, что ребятам на летней Олимпиаде будет легче, чем нам.

— У вас есть любимый летний вид спорта?

— Спортивная гимнастика. У меня очень много знакомых ребят в сборной, мы дружим, иногда встречаемся в Москве. Мы даже учились в одной школе, хотя я немного младше. Слежу за их успехами.

— Как пройдет лето 2020 года более или менее понятно. А как обычно проходит лето у Евгении Медведевой?

— Я сменила стиль жизни — в этом году у меня не было классического пляжного отдыха. И я даже рада, что так получилось. Почти все время провела в Японии в и в туре по Канаде, в ходе которого мы посетили 11 городов. Это одновременно и расслабление, и форму при этом не теряешь. Я успела и отдохнуть, и сходить в кафе с друзьями, но при этом и активно тренировалась.

19-летняя Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, обладательница двух серебряных медалей Олимпиады.