Евгения Медведева: «В Канаде мне лучше в плане работы»

Российская фигуристка Евгения Медведева на пресс-конференции в Москве призналась, что скучает по России, но комфортно чувствует себя в Канаде.

— В Канаде я чувствую себя как дома с точки зрения работы, — сказала Медведева. — Мы чувствуем друг друга с Брайаном и Трэйси. Английский язык у меня базовый, но не всегда я могу выразить, что я чувствую. Но они все равно понимают. Очень скучаю по России, но в Канаде мне лучше в плане работы. (Дмитрий Кузнецов)