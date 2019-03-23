Евгения Медведева: "Уже два месяца не ем мясо"

Российская фигуристка Евгения Медведева, занявшая третья место на чемпионате мира, рассказала, что серьезно изменила свой рацион питания и отказалась от мяса.

– Сейчас я сделала выбор в пользу растительного питания – около двух месяцев я не ем мясо, – сказала Медведева. – Это те перемены, о которых я хотела, но еще не могла говорить в Великом Новгороде на финале Кубка России. Просто на тот момент прошло еще немного времени с того момента, как я приняла это решение. Не ем мясо, не ем молочный белок, но это не значит, что я очень строго себя ограничиваю – мой рацион очень насыщенный, в нем много круп, орехов, масла. Если чего-то не хватает, есть витамины. Для мен я это важно, я чувствую себя более счастливой. (Дмитрий Кузнецов)

Напомним, спортсменка на чемпионате мира 2019 года завоевала бронзу. Сейчас она занимается под руководством канадского специалиста Брайана Орсера. (Дмитрий Кузнецов)

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