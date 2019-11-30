Евгения Медведева: «Транжирю деньги вообще запросто»

Чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала, как легко расстается с деньгами.

— Не трачу прибыль на что-то такое, к примеру, одежду, что приду, куплю, надену пару раз — и будет пылиться в шкафу, но вещь стоит 100 тысяч рублей, — сказала Медведева в эфире шоу «ФК» на Первом канале.

Я вообще не про это. Транжирю деньги вообще запросто. Придумаю показательный, сошью для него костюм, но показательный все еще не поставлен, и костюм все еще висит в шкафу и ждет своего показательного. На это могу транжирить деньги. И сходить в дорогой ресторан, неоправданно дорогой, с мамой, друзьями — и там транжирить чисто из любопытства, потому что интересно, каково блюдо на вкус. Деньги для меня — это возможности.