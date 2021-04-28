Евгения Медведева станет гостем студии «Авангарда» перед шестым матчем серии с ЦСКА
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева станет гостем студии «Авангарда» перед шестым матчем финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА.
«Шестой матч «Авангарда» в финале Кубка Гагарина КХЛ — и «Студия 55 Live» начнет работу перед ним в 21:25 по Омску (18:25 по московскому времени).
Ведущая — Зухра Уразбахтина, наши гости: Евгения Медведева, Павел Лысенков, Владимир Гучек, Игорь Еронко", — говорится в сообщении клуба в Twitter.
Напомним, что в предыдущем сезоне фигуристка не принимала участие в соревнованиях из-за обострившейся травмы спины и коронавируса. Она выступила только на контрольных прокатах.
«Ястребы» ведут в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет в Балашихе сегодня, 28 апреля. Если команда Боба Хартли одержит победу, то завоюет Кубок Гагарина.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/hcavangardomsk/status/1387354529662910464?s=21
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