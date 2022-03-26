«Мы действительно соскучились». Медведева призналась в любви Валиевой

Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане-2018 в женском одиночном катании Евгения Медведева тепло пообщалось с Камилой Валиевой во время Кубка Первого канала.

Медведева: Я не буду мучать тебя вопросами, ни просить выразить мнение по поводу проката, просто еще раз скажу, что мы все тебя очень сильно любим! Мы — это не только команда «Время первых», а весь зал. И я хочу попросить весь зал аплодисментов Камиле, потому что мы действительно скучали, хоть и не так много времени прошло, всего месяц. Мы действительно соскучились.

Валиева: Спасибо большое!

Российская фигуристка Камила Валиева ранее приняла участие в уникальном прыжковом турнире Кубок Первого канала.