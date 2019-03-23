Евгения Медведева: "Сейчас я нравлюсь себе и без макияжа"

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что ей нравятся те изменения, которые происходят с ее внешностью после переезда в Канаду.

- Я сейчас намного больше себе нравлюсь без макияжа, - сказала Медведева. - Возможно, меня окружают люди, которые считают, что я красивая. Я слышу – ты отдохнувшая, ты отлично выглядишь. Я девушка, мне важно это слышать. Я чувствую себя уверенно по-женски, и это тоже сделало меня счастливее. Бывало, я просыпалась, смотрела в зеркало и думала – о боже, где мой тональник? Сегодня я могу проснуться, пойти умыться, причесаться, посмотреть на себя в зеркало и сказать себе – я отдохнувшая. И мне начало казаться, что и пальцы у меня длинные, и перестала комплексовать по поводу своих кистей. Комплексы уходят. Нам всем нужно добро и парочка комплиментов, тогда люди расцветают. (Дмитрий Кузнецов)

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