Евгения Медведева: "Рекорды не планируются. Делаю то, что мне говорят тренеры"

Россиянка Евгения Медведева, одержавшая победу в финале серии "Гран-при" в Марселе с мировым рекордом, отметила, что она четко ощущала, что находится на взрослом финале. По словам фигуристки, она всегда очень тяжело переживает ошибки, на которые уходит много внимания.

– Два прошлых моих финала "Гран-при" проходили в Барселоне, первый из них – два года назад по юниорам, второй – уже по взрослым, – приводит ТАСС слова Медведевой. – И в первом взрослом у меня в душе как будто оставалась частичка того, победного, юниорского. А сейчас уже все по-другому было ‒ четко ощущала, что я на взрослом финале, в другом городе. Это осознание пришло, но ничуть не "утяжелило" моего выступления ‒ просто поняла, где нахожусь. Думаю, что новый город тоже сыграл свою роль.

– Вы достаточно самокритично оценили свое выступление после проката произвольной программы. Помарка на прыжке была, но не критичная.

– Я не даю себе права на ошибку. Это спорт, а значит борьба, преодоление себя ‒ нужно бороться за каждый элемент. Тяжело переживаю ошибки. И, в первую очередь, всегда буду обращать внимание на то, что не удалось. Может, потом найду какие-то плюсы, порадуюсь, и то не факт. Просто, если случилась ошибка, все внимание уходит на нее.

– В короткой программе вы, наконец, превзошли трехлетний рекорд Мао Асады. Предполагали такую возможность до старта?

– Да, побила, но совершенно не держала в голове эту задачу. Я вообще заметила, что рекорды не планируются. Я делаю то, что мне сказали тренеры, ‒ иду и выполняю их задачу. Но рекорды - это приятно, конечно. Они доставляют радость, добавляют уверенности в себе. И все-таки это не самоцель.