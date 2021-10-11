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Медведева рассказала о своих отношениях с Тутберидзе

Евгения Медведева рассказала о своих отношениях с Этери Тутберидзе
11 октября, 15:41
Евгения Медведева и Этери Тутберидзе. Фото Ольга Бенар
Евгения Медведева и Этери Тутберидзе. Фото Ольга Бенар
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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих отношениях с тренером Этери Тутберидзе.

«То, что происходило после Олимпийских игр, не стоит вскрывать, потому что это личные дела. Авторитетно заявляю, что сейчас все в порядке: общаемся, видимся, разговариваем, нормально», — сказала Медведева в интервью YouTube-каналу Ляйсан Утяшевой.

На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане 21-летняя фигуристка выиграла серебряную медаль. После Олимпиады она сменила тренера и переехала в Канаду, чтобы тренироваться под руководством Брайана Орсера.

В сентябре 2020 года Медведева вернулась в группу Тутберидзе.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=7GrEfCM3vJA

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