Медведева рассказала о своих отношениях с Тутберидзе

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих отношениях с тренером Этери Тутберидзе.

«То, что происходило после Олимпийских игр, не стоит вскрывать, потому что это личные дела. Авторитетно заявляю, что сейчас все в порядке: общаемся, видимся, разговариваем, нормально», — сказала Медведева в интервью YouTube-каналу Ляйсан Утяшевой.

На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане 21-летняя фигуристка выиграла серебряную медаль. После Олимпиады она сменила тренера и переехала в Канаду, чтобы тренироваться под руководством Брайана Орсера.

В сентябре 2020 года Медведева вернулась в группу Тутберидзе.