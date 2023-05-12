Медведева: «Уже давно не учусь в МГУ и рада этому»
Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Медведева рассказала о своем обучении в МГУ.
У 23-летней фигуристки в соцсетях спросили: «Как тебе учеба в МГУ?» Медведева ответила: «Никак. Я там уже давно не учусь и рада этому».
Евгения Медведева.
Фото Соцсети
Фигуристка поступила в МГУ в сентябре 2021 года.
Медведева является двукратной серебряной призеркой Игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратной чемпионкой мира, Европы, финала серии «Гран-При» и национального первенства.
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