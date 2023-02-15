Евгения Медведева рассказала о своем девизе в спорте

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о своих девизах в спорте и в жизни.

«Девиз по жизни у меня постоянно меняется. Сейчас, наверное, его вообще и нет. Но в спорте у меня был: «кто не падал, тот не поднимался», — приводит слова Медведевой в своем Telegram-канале Ляйсан Утяшева.

23-летняя Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане и двукратной чемпионкой мира (2016, 2017). Также она дважды становилась чемпионкой Европы (2016, 2017).