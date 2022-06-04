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Сегодня, 16:58

Евгения Медведева рассказала, какие книги читает

Виктория Кравченко
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, какие книги читает.

«Одна из книг, которую я недавно прочитала, — это «Мастер и Маргарита», наверстываю школьную программу. Сейчас читаю больше классической литературы — Лермонтова, Пушкина, Ремарка.

Последняя книга, которая переворачивает сознание и дает понимание, что человек может выдержать многое, но какой ценой, — «Выбор» Эдит Евы Эгер, автобиография женщины, которая выжила в Аушвице", — цитирует Медведеву «Коммерсант».

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Кроме того, она двукратная чемпионка мира (2016, 2017) и дважды становилась чемпионкой Европы (2016, 2017).

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