Медведева назвала причину своего ухода из группы Тутберидзе

Российская теннисистка Евгения Медведева рассказала, что побудило ее уйти из группы Этери Тутберидзе.

«Всем так было лучше, прежде всего мне. Находиться в той обстановке было очень трудно. Я постоянно слышала — «как жаль, как жаль, если бы было две золотые медали, мы бы их дали обеим». Мне говорят: «ты для нас олимпийская чемпионка» — а я стою и думаю, я не олимпийская чемпионка! Это обесценивание победы соперника и жалость ко мне. Понятно, что это не единственная причина, но это то, что повлияло на мое решение», — приводит слова спортсменки РИА «Новости» со ссылкой на документальную ленту «Медведева против Медведевой».

23-летняя Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира, бронзовый призер турнира и двукратная чемпионка Европы. На Играх в Пхенчхане золото в одиночном женском катании выиграла Алина Загитова.

Медведева тренировалась в группе Тутберидзе до сезона-2017/18 включительно. После Олимпийских игр-20218 она перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

Производством фильма «Медведева против Медведевой» занималась медиагруппа «Красный квадрат». Съемки длились более четырех лет. Премьерный показ состоялся в субботу, 8 июля, в Москве.

Ранее Медведева рассказала «СЭ» о свои чувствах перед выходом документальной картины. Также фигуристка сказала, что хочет написать мемуары.