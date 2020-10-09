Медведева снялась с третьего турнира подряд

Вместо Кубка России двукратную чемпионку мира по фигурному катанию ждет обследование по поводу старой травмы спины.

Призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева не примет участия во втором этапе Кубка России, который стартует завтра в Москве. 20-летняя спортсменка, недавно вернувшаяся к своему тренеру Этери Тутберидзе, приняла решения отказаться от соревнований и пройти обследование по поводу болей в спине. Эта травма беспокоит звездную фигуристку уже три года.

— Старые проблемы со спиной дали о себе знать в самый неподходящий момент. Я надеялась, что уколы помогут притупить боль, но все тщетно, — написала Медведева в Instagram. — Сделаем все возможное, чтобы подготовиться к другим соревнованиям.

Евгения снимается с третьего турнира подряд — в декабре прошлого года она не смогла завершить чемпионат России (из-за поломки конька), а в сентябре не поехала на первый этап Кубка России в Сызрань (из-за неготовности программы). Если Медведева не решит проблемы со здоровьем до начала декабря, она рискует полностью пропустить нынешний сезон.

В «Мегаспорте» ждут Трусову и Валиеву

Опубликованы списки участников второго этапа Кубка России, который состоится 10-13 октября в московском дворце «Мегаспорт». В женских соревнованиях выступят Александра Трусова, Камила Валиева, Станислава Константинова, Анна Фролова, Валерия Шульская, Мария Талалайкина, Анна Сидорова, Арина Онищенко, Вита Карева и Алина Забора.