ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Медведева снялась с третьего турнира подряд

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Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вместо Кубка России двукратную чемпионку мира по фигурному катанию ждет обследование по поводу старой травмы спины.
Евгения Медведева.Медведева снялась с Кубка России в Москве. Что это значит?

Призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева не примет участия во втором этапе Кубка России, который стартует завтра в Москве. 20-летняя спортсменка, недавно вернувшаяся к своему тренеру Этери Тутберидзе, приняла решения отказаться от соревнований и пройти обследование по поводу болей в спине. Эта травма беспокоит звездную фигуристку уже три года.

— Старые проблемы со спиной дали о себе знать в самый неподходящий момент. Я надеялась, что уколы помогут притупить боль, но все тщетно, — написала Медведева в Instagram. — Сделаем все возможное, чтобы подготовиться к другим соревнованиям.

Евгения снимается с третьего турнира подряд — в декабре прошлого года она не смогла завершить чемпионат России (из-за поломки конька), а в сентябре не поехала на первый этап Кубка России в Сызрань (из-за неготовности программы). Если Медведева не решит проблемы со здоровьем до начала декабря, она рискует полностью пропустить нынешний сезон.

Со мной все в порядке. Старые проблемы со спиной дали о себе знать в самый неподходящий момент. Я надеялась, что уколы помогут притупить боль, но все тщетно. Нужно бороться с причиной, а не со следствием. Надеюсь, болельщики с пониманием отнесутся к ситуации. Ни в коем случае не хочу никого подводить. Спасибо всем за поддержку! Мне придется пропустить следующий этап Кубка России в Москве. Но мы сделаем все возможное, чтобы подготовиться к другим соревнованиям. Сезон еще в самом разгаре. Все будет хорошо. ? @s_70rus

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

В «Мегаспорте» ждут Трусову и Валиеву

Опубликованы списки участников второго этапа Кубка России, который состоится 10-13 октября в московском дворце «Мегаспорт». В женских соревнованиях выступят Александра Трусова, Камила Валиева, Станислава Константинова, Анна Фролова, Валерия Шульская, Мария Талалайкина, Анна Сидорова, Арина Онищенко, Вита Карева и Алина Забора.

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