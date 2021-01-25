Евгения Медведева призналась, что сталкивалась с расстройством пищевого поведения

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в Instagram рассказала о том, что сталкивалась с расстройством пищевого поведения (РПП) и назвала свой рост и вес.

«Сталкивалась. И даже с его последствиями. Возможно, когда-нибудь расскажу об этом.



Мой рост — 158. Вес где-то между 33 и 59 кг. После болезни приходится круглосуточно есть», — рассказала Медведева.

21-летняя фигуристка сейчас находится в Чите, куда прилетела, чтобы провести мастер-классы для детей из местной секции фигурного катания.