Евгения Медведева: «Пристальное внимание можно потерпеть, а с забвением ты не сделаешь ничего»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала об отношении к негативу в свой адрес.

— Что страшнее: пристальное внимание журналистов или забвение? Абсолютно точно забвение. Пристальное внимание можно потерпеть, а с забвением ты не сделаешь ничего, если только с крыши спрыгнуть. Шутка.

На данный момент я настолько смирилась с тем, что люди создают какие-то фейковые страницы, заходят на мою, пишут какую-то гадость и довольные убегают, я решила, что на меня это вообще не действует теперь.

У меня уже иммунитет, настолько, что «слышу звон, не знаю, где он» и знать не хочу. Если людям от этого легче, если кто-то доволен после плохого комментария, который он написал: «Да! Получилось! Вот сейчас она прочитает и расстроится!»... Нет.

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