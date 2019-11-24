Двукратная серебряная призерка Олимпиады, чемпионка мира, россиянка Евгения Медведева опубликовала фотографию со своей мамой в Instagram. 24 ноября в России празднуется День матери.

— Меня недавно спросили кого я считаю героем нашего времени, — подписала фото Медведева. — Честно говоря, вопрос застал меня врасплох. Но есть один человек, который лично для меня всегда был примером, другом, героем, помощником и мотиватором. Это моя мама! Хочу поздравить всем мам! Лично для меня мама — главный человек в жизни, и я надеюсь, что она всегда будет здорова и счастлива! Ну а я постараюсь помогать ей во всем. Давайте вместе поздравим наших мам.