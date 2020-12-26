Медведева посетила чемпионат России

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева посетила соревнованя одиночниц на чемпионате России по фигурному катанию. Спортсменку показали на трибунах во время выступления Елизаветы Нугумановой. Она надела на турнир маску с хэштегом «Team Tutberidze» (команда Тутберидзе).

Сама Медведева пропускает турнир из-за того, что не выполнила критерии отбора и не успела набрать необходимую форму. При этом ожидается ее участие в показательных выступлениях.