Евгения Медведева: «Пользуюсь косметикой с раннего возраста. Научила не мама, а Тутберидзе»

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала, что ее бывший тренер Этери Тутберидзе научила ее пользоваться косметикой. Медведева занималась у Тутберидзе до середины 2018 года, после чего ушла к канадцу Брайану Орсеру.

— Я пользуюсь косметикой с раннего возраста, лет с 11 на постоянной основе. Так что опыт у меня довольно большой, — цитирует «Сноб» Медведеву. — Но научила меня не мама, а Этери Георгиевна Тутберидзе. Если она видела какую-то ошибку в макияже, то всегда исправляла. Всегда требовала, чтобы была аккуратная прическа, чтобы все девушки выходили красивые на тренировку, так как это отражает состояние сознания. Если ты внешне готов, значит, сознание само приходит в норму, в боевую готовность.

Конечно, я перестала ежедневно делать контуринг, стрелки и красные губы, сейчас у меня более натуральный макияж — чуть-чуть синячки подмазать, румяна, гигиеническая помада, ресницы накрасить, брови уложить, то есть все аккуратно, но не так, чтобы изменять черты лица.