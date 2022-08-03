«Пурпурная красотка»: Евгения Медведева появилась в новой стильной фотосессии
Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала снимки с новой фотосессии. Девушка была в ярком образе: розовое платье, колготки, туфли на высоком каблуке и парик.
Спортсменка позирует на фоне фотографии планеты.
«Пурпурная красотка», — написал один из подписчиков в комментариях под фото.
Ранее Медведева рассказала, в какую сумму ей обходится доставка продуктов на дом.
22-летняя фигуристка — двукратный серебряный призер Олимпиады 2018 года, двукратная чемпионка мира, Европы и России.
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