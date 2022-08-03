«Пурпурная красотка»: Евгения Медведева появилась в новой стильной фотосессии

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала снимки с новой фотосессии. Девушка была в ярком образе: розовое платье, колготки, туфли на высоком каблуке и парик.

Спортсменка позирует на фоне фотографии планеты.

«Пурпурная красотка», — написал один из подписчиков в комментариях под фото.

Ранее Медведева рассказала, в какую сумму ей обходится доставка продуктов на дом.

22-летняя фигуристка — двукратный серебряный призер Олимпиады 2018 года, двукратная чемпионка мира, Европы и России.