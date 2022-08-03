Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:58

«Пурпурная красотка»: Евгения Медведева появилась в новой стильной фотосессии

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Евгения Медведева.
Фото Соцсети

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала снимки с новой фотосессии. Девушка была в ярком образе: розовое платье, колготки, туфли на высоком каблуке и парик.

Спортсменка позирует на фоне фотографии планеты.

«Пурпурная красотка», — написал один из подписчиков в комментариях под фото.

Ранее Медведева рассказала, в какую сумму ей обходится доставка продуктов на дом.

22-летняя фигуристка — двукратный серебряный призер Олимпиады 2018 года, двукратная чемпионка мира, Европы и России.

Евгения Медведева
6
0
Читайте также
Польза и вред холестерина, пять мифов о холестерине в крови
Какой срок запросит прокурор для Бриттни Грайнер? И на кого ее хотят обменять? Баскетболистка из США скоро в суде узнает свою судьбу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лайшев — о поездках Тутберидзе в США: «Она бескорыстно предана нашей стране и своей работе»

Рукавицын считает безосновательным сокращение квот российских фигуристов на чемпионате мира
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости