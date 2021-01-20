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Евгения Медведева поделилась мнением о формате командного турнира

11:47
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как она восприняла роль капитана команды на Кубке Первого канала. Она поделилась мнением о формате соревнований.

«Фигурное катание — очень индивидуальный спорт, — сказала Медведева. — Тем интереснее формат соревнований, в котором командный успех важнее собственного. Вернее, каждая личная победа становится частью общего достижения».

Соревнования состоятся 5-7 февраля в Москве. В турнире принимают участие две команды. Капитаны команд — Алина Загитова и Евгения Медведева. Призовой фонд турнира — 10 миллионов рублей.

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