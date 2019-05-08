Евгения Медведева: "Пауки? Я боюсь бабочек"

Двукратная чемпионка мира, серебряная призерка Олимпиады-2018, россиянка Евгения Медведева в разгар репетиций во время тура по Канаде рассказала о своей фобии, связанной с бабочками и мотыльками.

– Знаете, многие люди боятся пауков, а я боюсь бабочек. Если рядом будет пролетать мотылек или кто-нибудь похожий, то я начну смеяться и плакать одновременно, – цитирует Медведеву Winnipeg Free Press.

Медведева завоевала две серебряные медали на Олимпийских Играх 2018-го в Пхенчхане: в командном соревновании и одиночном катании. Выиграла чемпионат мира 2016-го в Бостоне, ЧМ-2017 в Хельсинках. Также является двукратной чемпионкой Европы.

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