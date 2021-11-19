Евгения Медведева: «Падение выглядело так, будто Даниелян уже расслабился»

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала падение Артура Даниеляна на «Гран-при» Франции.

«У Артура очень техничный тройной аксель, — сказал Медведева в эфире Первого канала. — Падение выглядело так, что он уже будто расслабился. Первая половина программы была блистательной, все было хорошо, технику набрал высокую.

Этот тройной аксель — с недокрутом, он пошел на него уже не туда. Надеюсь, что все хорошо. В произвольной программе возможно, что такое падение могло помочь. Оно бы показало, что у тебя больше нет права на ошибку".

Фигурист набрал 76,81 балл за свой прокат.