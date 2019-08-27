Евгения Медведева: «Падение с чистого сальхова в этом сезоне точно будет!»

Российская фигуристка Евгения Медведева на пресс-конференции в Москве рассказала о том, как учит четверной сальхов.

— Похвастаться чистым выездом пока не могу. Но я работаю над этим, минимум 40 минут каждый день, — сказала фигуристка. — Конечно, такой элемент займет время, не можем сказать, сколько именно. Но я чувствую себя лучше. Да, я пробовала его на шоу в Японии. Не могу сказать, что попытка была хорошая. Это уже моя шестая попытка. В этом сезоне падение с чистого точно будет. (смеется) (Дмитрий Кузнецов)