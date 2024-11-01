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Сегодня, 19:52

Медведева жестко отреагировала на вопрос о Загитовой: «Можно мы переодеваться пойдем?»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Фигуристка Евгения Медведева перед шоу «Кармен» в Москве, где она играет главную роль, ответила на вопрос о замене Алины Загитовой в качестве ведущей «Ледникового периода». Медведева стала новой ведущей проекта вместо конкурентки.

— Как Алина отнеслась к замене? Слушайте, ну у Алины спросите. Зачем вы у меня спрашиваете? Будто я все знаю. Можно мы пойдем переодеваться и готовиться к шоу? — раздраженно ответила Евгения.

Ледовое шоу «Кармен» пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве 1 ноября, в пятницу.

Фигурное катание
Алина Загитова
Евгения Медведева
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