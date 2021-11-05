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Евгения Медведева отреагировала на достижение отметки в 1 миллион подписчиков в Instagram

13:25
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на достижение отметки в 1 миллион подписчиков в Instagram.

Спортсменка выложила в сторис скриншот своего профиля в соцсети, на котором видно, что количество ее подписчиков превысило 1 миллион, и опубликовала восторженные эмодзи.

Сторис Евгении Медведевой. Фото Instagram
Сторис Евгении Медведевой. Фото Instagram

Медведева является двукратной чемпионкой мира и двукратным серебряным призером Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

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Иван Торопцев все материалы автора
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