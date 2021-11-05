Российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на достижение отметки в 1 миллион подписчиков в Instagram.

Спортсменка выложила в сторис скриншот своего профиля в соцсети, на котором видно, что количество ее подписчиков превысило 1 миллион, и опубликовала восторженные эмодзи.

Сторис Евгении Медведевой. Фото Instagram

Медведева является двукратной чемпионкой мира и двукратным серебряным призером Олимпиады-2018 в Пхенчхане.