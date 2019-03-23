Евгения Медведева: "Отказалась от соцсетей. Телевизор не смотрю"

Российская фигуристка Евгения Медведева, занявшая третье место на чемпионате мира, рассказала, что по минимуму пользуется соцсетями и уже несколько лет не смотрит телевизор.

- Я отказалась от соцсетей. Помогает. Советую, - сказала Медведева. - Телевизор я в принципе не смотрю, это такой зомбоящик. В интернете можно найти что-то интересное – ты заходишь в гугл, задаешь вопрос, получаешь ответ, узнаешь что-то новое, становишься умнее. А в телевизоре ты видишь какое-нибудь нашествие рептилоидов и свято в это веришь. Во все, что говорят дикторы на телевидении, люди верят. Поэтому у меня последние пять лет телевизора в комнате нет. (Дмитрий Кузнецов)

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