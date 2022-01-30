Медведева объяснила причины феноменальных достижений российских фигуристок за последний год

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева объяснила, в чем причина феноменальных достижений российских фигуристок за последний год.

«Скачок не только в последний год произошел. У российских девочек были действующие мировые рекорды, наверное, на протяжении четырех лет точно. А в чем феномен? Я думаю, что сами девочки не ответят на этот вопрос. Просто получается, что у нас такие талантливые девчонки. Без упорной работы ничего этого, конечно, не будет», — сказала Медведева в шоу «ОК на связи!»

Медведева — двукратная чемпионка мира, бронзовая призер чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призер чемпионата Европы.