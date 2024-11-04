Медведева о расставании с Чигиревым: «Так бывает, когда люди понимают, что им больше не по пути»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева объяснила, почему рассталась с фигуристом Дмитрием Чигиревым.

Об отношениях спортсменов стало известно в июне 2023 года.

«Мы с недавних пор больше не вместе. Так случается в жизни, когда люди понимают, что им больше не по пути. Никаких громких скандалов, просто два адекватных взрослых человека поговорили и поняли, что надо что-то делать. Решили разойтись. Встречались почти два года. Он меня обидел? Нет, абсолютно нет. В наших отношениях было очень много любви, понимания, взаимопонимания.

Не ревновала его к партнерше по танцам на льду. Мне было абсолютно нормально. Я изначально понимала, что парень — спортсмен, парник. Дальше — не обсуждается, потому что есть спортивная карьера, спортивная судьба. Единственное, что я могу — только поддерживать. Остальная нервотрепка будет ни к чему», — сказала Медведева в интервью Ксении Собчак.

Дмитрий Чигирев выступает в танцах на льду в паре с Екатериной Гейниш. С сезона-2024/25 спортсмены выступают за Узбекистан.