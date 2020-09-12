Евгения Медведева: «Образ готов. Просто берегу его до соревнований»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поделилась эмоциями от своего выступления на контрольных прокатах в Москве.

— Образ готов. Просто берегу его до соревнований, — сказала Медведева в интервью «Первому каналу». — Как мне программа? Я бы ее не катала, если бы она мне не нравилась.

Хочу сказать, что у меня замечательные тренеры, которые и днем, и ночью со мной на связи. На утреннюю тренировку Брайан Орсер встал в пять утра. Я очень ему благодарна, что он не бросает в такой сложно ситуации. Наверное, не каждый так выдержал бы.

Здорово быть дома. Но очень хочется на фигурнокатательную родину, где мои тренеры. Но Канада еще не отменила карантин. И я не могу туда-сюда летать.