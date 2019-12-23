Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась впечатлениями о жизни и тренировках в канадском Торонто. В 2018 году двукратная чемпионка мира и Европы ушла из группы Этери Тутберидзе к тренеру Брайану Орсеру. Она работает под руководством Орсера и Трэйси Уилсон в Cricket Skating And Curling Club.

— У нас очень дружеская, теплая обстановка, Брайан и Трейси Уилсон создали позитивную атмосферу, и все спортсмены в отличных отношениях, — цитирует «Сноб» Медведеву. — Клубу уже пара столетий, это историческое место со своей душой.

— Торонто оправдал ваши ожидания?

— Я ничего не ожидала, мы с мамой ехали в абсолютно непонятную для нас страну, в которой мы ни разу не были. Мы не знали, как выглядит наше жилье, мы не знали, как выглядит Cricket Club, не знали, как сложится работа с Брайаном. Сейчас могу сказать, что я люблю этот город. Здесь спокойно, хорошо, есть все, что нужно для существования, в том числе русская пища, русские люди. Есть азиатская еда, к которой я тоже привыкла, так как мы живем рядом с азиатским районом.

— Что изменилось внутри Евгении Медведевой за эти полтора года?

— Я какая была, такая и осталась. Только, наверное, пройдя через много трудностей, я стала чуть сильнее духом. Но моя сила в тех людях, которые сейчас рядом со мной.