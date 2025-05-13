Фигурное катание
13 мая, 08:15

Евгения Медведева назвала главное правило своей жизни

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и призер Олимпиады Евгения Медведева в колонке для «СЭ» рассказала о правилах жизни, которым она следует.

— Последние лет пять на первом месте для меня стоит одергивание себя — чтобы постараться оказаться в моменте. Очень философски звучит, понимаю, но с таким ритмом жизни, как у меня, очень легко уйти в автоматизм, когда ты можешь очнуться через два года и осознать, что ты не особо понимала, что делала и что с тобой происходило в эти два года. Поэтому для меня на первом месте всегда ощущение себя в моменте. Иначе жизнь реально пробежит перед глазами, и это будет очень грустно, — заключила Медведева.

Среди других правил фигуристка назвала дисциплину, умение задавать себе вопросы и совершать поступки из благих намерений.

Колонка Евгении Медведевой. О себе, дисциплине и подарках
Евгения Медведева
Фигурное катание
  • Андрей

    у черчесова будет запасной,не привыкать

    15.05.2025

  • Андрей

    Главное правило закрыть рот,если нечего сказать.

    15.05.2025

  • Фирсыч

    "...ощущать себя в моменте." Это, простите, как?

    13.05.2025

  • Бен Ричардс

    До сих пор не понимаю, Медведева-Бабасян "в моменте" все еще официально считается/признается спортсменкой (и почему, если много лет не выступает на соревнованиях) или официально ушла из спорта?

    13.05.2025

  • ValeraK

    Это никому не нужно, даже Черчесову

    13.05.2025

  • За спорт!

    Детишками пора обзавестись.

    13.05.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    "Очень философски звучит,..."--------------Звучит очень косноязычно. Впрочем, для Кузьки любое косноязычие это и есть философия.

    13.05.2025

  • Gordon

    Мудро.

    13.05.2025

