Евгения Медведева назвала главное правило своей жизни

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и призер Олимпиады Евгения Медведева в колонке для «СЭ» рассказала о правилах жизни, которым она следует.

— Последние лет пять на первом месте для меня стоит одергивание себя — чтобы постараться оказаться в моменте. Очень философски звучит, понимаю, но с таким ритмом жизни, как у меня, очень легко уйти в автоматизм, когда ты можешь очнуться через два года и осознать, что ты не особо понимала, что делала и что с тобой происходило в эти два года. Поэтому для меня на первом месте всегда ощущение себя в моменте. Иначе жизнь реально пробежит перед глазами, и это будет очень грустно, — заключила Медведева.

Среди других правил фигуристка назвала дисциплину, умение задавать себе вопросы и совершать поступки из благих намерений.