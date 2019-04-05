Евгения Медведева назвала цели на следующий сезон

Россиянка Евгения Медведева рассказала о своих целях на следующий сезон. По словам фигуристки, бороться будет очень тяжело, поэтому нужно укрепить тело и успокоить разум.

– Моя главная цель – к следующему сезону выучить очень сложные прыжки, например, четверной сальхов и четверной тулуп, – отметила Медведева в интервью Olympic Channel. – Фигурное катание развивается, что совершенно очевидно. Я уже чувствую, насколько будет сложно бороться в следующем сезоне. Поэтому нужно укрепить тело, успокоить голову и постараться сделать самые сложные элементы. Сначала на тренировках, а потом на соревнованиях.