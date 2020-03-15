ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Евгения Медведева начала шить маски для борьбы с коронавирусом

17:35
Евгения Медведева начала шить маски для борьбы с коронавирусом.
Евгения Медведева начала шить маски для борьбы с коронавирусом.

Российская фигуристка Евгения Медведева делает маски для борьбы с коронавирусом. Она в Instagram выложила видео о том, как самостоятельно сшить себе такую.

— Я сделала уже две. Вирус крупный, и такая маска должна его фильтровать. Вместо санитайзера можно использовать обычный чистый алкоголь. Будьте осторожны и мойте руки, — написала Медведева.

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию-2020 был отменен из-за коронавируса. Соревнования должны были пройти с 16 по 22 марта.

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