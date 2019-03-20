Евгения Медведева: "На тренировках я выполняю эту программу в два раза лучше"

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прокомментировала свой первый прокат на соревнованиях в Сайтаме. По итогам короткой программы на чемпионате мира россиянка стала четвертой.



– Эмоции положительные. Для меня это цель на сегодня – завершить программу положительными эмоциями, – отметила Медведева. – Мне это удалось. Буду стремиться к тому же и в произвольной программе. Сомневалась в своем каскаде прыжков, который мне плохо удавался. Но я рада, что завершила программу без серьезных ошибок, что для меня на данный момент хорошо. На тренировках я выполняю эту программу в два раза лучше. Но надо идти вперед шаг за шагом. Буду преодолевать себя – я начала этот путь, - сказала Медведева. (Дмитрий Кузнецов)

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