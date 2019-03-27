Евгения Медведева: "Моя цель - выучить четверные прыжки в следующем сезоне"

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что собирается учить четверные прыжки в следующем сезоне. 19-летняя фигуристка стала третьей на чемпионате мира в японской Сайтаме.

- Этот чемпионат мира стал третьим в моей карьере, - сказала Медведева в интервью каналу Международного олимпийского комитета (МОК). - Он существенно отличался от предыдущих. Первые два были довольно схожими, но этот стал иным. На этом чемпионате мира я сделала шаги вперед. Не один и не два. Думаю, я пробежала небольшую дистанцию вперед.

Я так рада, что получила возможность попасть сюда, ведь все знают, как сложно было это сделать. Мне очень приятно быть здесь - я получила огромный опыт. Главное - я поняла, что еще могу двигаться вперед. Сейчас я уверена, что все будет хорошо. Почувствовать уверенность - это невероятно.

Главная цель для меня на начало следующего сезона - выучить действительно сложные прыжки. Например, четверной сальхов, а также четверной тулуп. Фигурное катание идет вперед, сейчас это очевидно. Я понимаю, как сложно будет бороться в следующем сезоне. Моя цель - стать сильнее в физическом плане, успокоиться, а также попробовать выполнять сложные элементы на тренировках, а затем на соревнованиях .

Медведева является двукратной чемпионкой мира, а также двукратным серебряным призером Олимпиады-2018. Она тренируется под руководством канадского специалиста Брайана Орсера, к которому ушла в мае 2018 года. Ранее Медведева занималась в группе Этери Тутберидзе.

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