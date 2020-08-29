Евгения Медведева: «Мне пришлось остаться в России, но с Орсером ежедневно выходим на связь»

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала о тренировках в России в этом году. Фигуристка из-за пандемии коронавируса не могла вылететь в Канаду к своему тренеру Брайану Орсеру.

— Мне пришлось на этот сезон остаться в России, но это не значит, что мы с Брайаном потеряли какую-то связь, — сказала Медведева в интервью НТВ. — Практически ежедневно мы выходим на связь, когда разница во времени это нам позволяет, и проводим такие же тренировки, как и в Канаде. Мне очень повезло с людьми, которые окружают меня здесь, такие как Елена Германовна Буянова, Татьяна Анатольевна Тарасова. Я не одна, я под присмотром, и мы с Брайаном готовимся к новому сезону.