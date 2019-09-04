Евгения Медведева: «Меня пытаются столкнуть с кем-то лбами с тех пор, как я вышла на международный юниорский уровень»

Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью порталу team Russia.pro рассказала, что ее часто столкнуть с кем-то лбами, с тех пор, как она вышла на международный юниорский уровень. Она добавила, что чувствует себя в этой ситуации, как рыба в воде.

— Одна из самых раскрученных историй этого лета, связанных с вами и с музыкой, произошла этим летом. В одном из интервью вы сказали, что любите песню Billie Eilish «Bad Guy», потом появился показательный номер Алины Загитовой на эту песню. Все это получило громкую огласку в СМИ. Вы как-то реагировали на происходящее?

— Мы все помним, чем история закончилась. У меня действительно были планы на эту музыку, но в мире много классных песен и исполнителей, поэтому меня это никак не задело.

— В мире фигурного катания музыка часто совпадает. Как обычно на это реагируют спортсмены?

— Все зависит от того, знаешь ли ты внутреннюю кухню. Иногда бывают такие невероятные совпадения, что просто не понимаешь, как такое возможно?!

— Расскажите какой-нибудь свежий пример.

— Я прихожу на тренировку сейчас на московском катке, включаю музыку. У одного из тренеров округляются глаза: «Да ладно, — говорит она. — Это Muse, Exogenesis?. Выясняется, что ее ученик выступает под ту же композицию.

— Как вы относитесь к тому, что вас постоянно пытаются столкнуть с кем-то лбами?

— Меня и пытаются столкнуть с кем-то лбами, с тех пор, как я вышла на международный юниорский уровень. Так что я привыкла, и чувствую себя в этой ситуации, как рыба в воде.

— Реагируете обычно миролюбиво или все же пытаетесь доказывать свою правоту?

— Во мне всегда борются две натуры. Одна хочет мира во всем мире и, когда случаются конфликты, сидит и думает: «Зачем вы это делаете? Скучно живется или адреналина не хватает?». Бывает и так, что у меня разгорается что-то внутри, хочется что-то доказать. Но я всегда стараюсь этот пожар затушить и вторую натуру успокоить, потому что понимаю — все конфликты придумывается, чтобы разозлить.