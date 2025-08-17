Фигурное катание
17 августа, 21:04

Медведева — о дружбе с Овечкиным: «Саша очень открытый, простой, с ним легко»

Александр Абустин
корреспондент
Евгения Медведева.
Фото Алена Малодушная

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о дружбе с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным.

— Расскажите об общении с Овечкиным, как вам удалось сдружиться?

— Саша очень открытый, простой. Если откинуть все его великие достижения, то не укладывается в голове, что это один из величайших спортсменов в истории всего спорта вообще. Не знаю других таких спортсменов, которые общаются более свободно и спокойно, чем Саша. Он всем пожмет руки, кого знает и не знает. Всем скажет комплименты. С ним очень легко.

— Ждете его полноценного возвращения в Россию?

— Думаю, все ждут. Предполагаю, что и он сам.

— Насколько наш спорт стал ближе к полноценному возвращению?

— Слона нужно есть по кусочкам. Один кусочек уже съеден. Наших спортсменов допустили, хоть и не всех. Пусть дальше будет только лучше, — сказала Медведева в рамках пресс-подхода на FONBASE.

6 апреля 2025 года Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ (894), забросив шайбу в гостевом матче против «Айлендерс» (1:4). Всего на данный момент на счету 39-летнего форварда 897 голов в регулярных чемпионатах лиги.

