Евгения Медведева: «Когда получила травму в олимпийском сезоне, было трудно смотреть на победы других»

Российская фигуристка Евгения Медведева в разговоре с чемпионом Европы Флораном Амодьо вспомнила олимпийский сезон-2018.

— Когда я начала выигрывать, я ощущала гордость не за одну себя, а всех людей, кто был вокруг — мою маму, семью, хореографов... То есть я была горда всей ситуацией. Олимпийский сезон был один из самых сложных в карьере. Я сломала ногу в начале сезона, то есть я каталась со сломанной ногой все соревнования. Потом во время травмы было тяжело видеть, как люди выигрывают вместо тебя. Но сейчас я отпустила ситуацию, у меня новая жизнь. Я не была бы такой, если бы не Олимпиада. А после сезона я обнаружила, что у меня еще одна травма — спины. (Дмитрий Кузнецов)