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Сегодня, 00:17

Евгения Медведева исполнила неофициальный гимн «Спартака» на фестивале в Сочи

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгения Медведева.
Фото Соцсети.

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева посетила мероприятия VK Fest, которое проходит в Сочи.

Она выложила видео в социальных сетях с концерта, которым завершался вечер.

На этом концерте выступила певица Максим. Она исполнила свой хит «Знаешь ли ты», который также считается неофициальным гимном футбольного клуба «Спартака».

Евгений Медведева знала все слова и активно подпевала.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр (2018), двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017).

ФК Спартак (Москва)
Евгения Медведева
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