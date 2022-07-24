Евгения Медведева исполнила неофициальный гимн «Спартака» на фестивале в Сочи

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева посетила мероприятия VK Fest, которое проходит в Сочи.

Она выложила видео в социальных сетях с концерта, которым завершался вечер.

На этом концерте выступила певица Максим. Она исполнила свой хит «Знаешь ли ты», который также считается неофициальным гимном футбольного клуба «Спартака».

Евгений Медведева знала все слова и активно подпевала.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр (2018), двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017).