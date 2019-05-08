Евгения Медведева: "Иногда кажется, что люди следят за каждым моим шагом"

Двукратная чемпионка мира, серебряная призерка Олимпиады-2018, россиянка Евгения Медведева с опаской относится к своей популярности в социальных сетях, сообщает Winnipeg Free Press. Сейчас девушка находится в Канаде, где участвует в туре.

У 19-летней спортсменки 764 тысячи подписчиков в Инстаграме.

– Повышенное внимание болельщиков? Это очень вдохновляет, но мне немного страшно от того, что так много людей интересуются моей жизнью. Иногда кажется, что люди следят за каждым моим шагом и я не чувствую личного пространства. Критика в интернете? Мне все равно. Не скажу, что я полностью ее игнорирую, но чаще всего я над ней смеюсь. Это забавно, – приводит слова Медведевой Winnipeg Free Press.

Медведева завоевала две серебряные медали на Олимпийских Играх 2018-го в Пхенчхане: в командном соревновании и одиночном катании. Выиграла чемпионат мира 2016-го в Бостоне, ЧМ-2017 в Хельсинках. Также является двукратной чемпионкой Европы.

Евгения Медведева: "Пауки? Я боюсь бабочек"