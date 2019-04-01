Евгения Медведева: "Хотела бы приносить Орсеру золотые медали"

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева подвела итоги сезона-2018/19. Летом российская фигуристка ушла от тренера Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру. В минувшем сезоне она завоевала бронзу чемпионата мира и победила в финале Кубка России. На чемпионате России она стала седьмой.

- Брайан сразу же после выступления на сказал мне, что он мной гордится, - цитирует "КП" Медведеву. - Но я бы очень хотела приносить ему золотые медали, и чтобы он гордился первыми местами.

- Со стороны кажется, что за минувший год вы изменились. Это заметно по тому, как вы общаетесь с прессой, как уверенно и спокойно общаетесь с залом. Согласны, или это все и раньше было?

- Все меняются в течение жизни. Это нормально. Я просто стала к публичности относиться как к работе. Я не могу сказать, что общение с прессой и выступления на публику это то чем бы я хотела заниматься 24 часа в сутки, но я прекрасно понимаю, что это необходимость, если ты публичный человек.

- Оказалось, что сайты фанатов фигурного катания - это страшный ужас. Там потоки любви и розовых единорогов сходятся с какими-то невероятными проявлениями нетерпимости и ненависти. Причем достается абсолютно всем заметным спортсменам и тренерам. Как, прочитав все это, не возненавидеть весь мир?

- А зачем вы все это читаете? Вы не читайте!