Евгения Медведева готовит важное заявление

Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что сегодня, 12 февраля, сделает важное объявление.

— Дорогие друзья, сегодня в 15.00 сделаю важное для себя объявление. Я к этому готовилась и хочу кое-что рассказать, — написала Медведева в Instagram.

20-летняя Медведева выигрывала серебро на Олимпиаде-2018 (одиночное катание и командные соревнования). Дважды становилась чемпионкой мира (2016, 2017). В ее активе два золота на чемпионате Европы (2016, 2017).