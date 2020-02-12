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Евгения Медведева готовит важное заявление

12:05
Евгения Медведева. Фото ТАСС Евгения Медведева сообщила своим подписчикам в Instagram, что готовит заявление. Фото instagram.com
Евгения Медведева. Фото ТАСС
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Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что сегодня, 12 февраля, сделает важное объявление.

— Дорогие друзья, сегодня в 15.00 сделаю важное для себя объявление. Я к этому готовилась и хочу кое-что рассказать, — написала Медведева в Instagram.

20-летняя Медведева выигрывала серебро на Олимпиаде-2018 (одиночное катание и командные соревнования). Дважды становилась чемпионкой мира (2016, 2017). В ее активе два золота на чемпионате Европы (2016, 2017).

Евгения Медведева сообщила своим подписчикам в Instagram, что готовит заявление. Фото instagram.com
Евгения Медведева сообщила своим подписчикам в Instagram, что готовит заявление. Фото instagram.com

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