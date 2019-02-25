18:46 | Фигурное катание

Евгения Медведева: "Если меня выберут для участия в чемпионате мира, я поеду туда с мыслью о победе"

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Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что попробует выиграть чемпионат мира, если она попадет в заявку на турнир.

-Друзья, просто хочу сказать, что я еду на каждое соревнование с мыслью о победе, - написала спортсменка в Инстаграме. - Этот сезон не исключение. Если я буду выбрана для участия на чемпионате мира, моя цель - быть в моей лучшей кондиции на этих соревнованиях в Сайтаме. Спасибо за вашу поддержку. Ваша Женя.

Напомним, ранее стало известно, что на чемпионат мира отправится либо Медведева, либо Елизавета Туктамышева. Турнир пройдет с 18 по 24 марта в японской Сайтаме.

Туктамышеву и Медведеву попросили подождать. Интрига с заявкой на чемпионат мира сохраняется

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/figure-skating/reviews/tuktamyshevu-i-medvedevu-poprosili-podozhdat-intriga-s-zayavkoy-na-chempionat-mira-sohranyaetsya-1516557/

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