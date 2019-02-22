Евгения Медведева: "Думаю, Туктамышева заслужила поездку на чемпионат мира"

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что Елизавета Туктамышева заслужила поездку на чемпионат мира. В финале Кубка России, который прошел в пятницу в Великом Новгороде, Медведева стала первой, а Туктамышева - второй. Разрыв между ними составил 1,71 балла.

- Хочу еще сказать, что я безумно уважаю Лизу Туктамышеву и всех девочек, которые сегодня выступали, - сказала Медведева в интервью ФФКР. - Лиза вкладывает огромное желание и очень много сил в свое катание. Лиза, спасибо тебе, что ты с нами, что продолжаешь двигать всех нас вперед и влюбляешь людей в фигурное катание!

Я думаю, Лиза заслужила поездку на чемпионат мира. Буду рада, если судьба так сложится. Я тоже была в очень сложной ситуации в олимпийски сезон, знаю, каково это. Давайте все друг друга поддерживать и посылать любовь.

Чемпионат мира пройдет с 18 по 24 марта в японской Сайтаме.

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