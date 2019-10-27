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Евгения Медведева: «Чистая произвольная программа — нормально для меня»

02:35
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Россиянка Евгения Медведева прокомментировала произвольную программу на «Гран-при Канады». Она заняла итоговое пятое место.

— Не могу сказать, что сегодня я сделала что-то потрясающее или необычное для меня, — цитирует Медведеву «РИА Новости». — Чистая произвольная программа — это нормально для меня. Вчера было необычно, а сегодня все было в порядке вещей. Все знают, что произошло вчера. И мы все были расстроены, потому что мы проделали большую работу в последние недели. На раскатке я чувствовала уверенность, не было никакой нервозности, но что-то пошло не так.

После короткой программы старалась отдохнуть и выспаться. Сегодня я слышала много русскоязычных болельщиков, но старалась абстрагироваться от всего и откатать как на тренировке.

Фигурное катание: новости и обзоры, расписание, результаты и общий зачет Гран-при

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191027/1560263483.html

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