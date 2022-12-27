Семененко рассказал о лечении травмы в начале сезона

Чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко заявил, что травма ноги в начале сезона грозила ему операцией и пропуском турниров.

В апреле Семененко при исполнении четверного прыжка на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге ударился головой о лед. В начале сентября спортсмен не выступил на контрольных прокатах, а в конце декабря он стал победителем чемпионата России в Красноярске.

«Сезон начался, прошло три этапа «Гран-при», а я все не мог приступить к полноценным тренировкам. Травма колена грозила операцией и пропуском сезона. Без гарантий на положительный исход и учитывая, что повреждена задняя крестообразная связка, а не передняя, консилиум принял решение попробовать консервативное лечение: почти месяц полная иммобилизация ноги, лекарства, затем физиотерапевтическое лечение и лечебная физкультура», — приводит слова Семененко ТАСС.

19-летний спортсмен заявил, что рад, что в итоге смог выступить на достойном уровне.

«И я стал восстанавливаться, гемартроз (кровоизлияние в полость сустава. — Прим. ТАСС), и боль потихоньку уходила, и я начал тренировки. Все нагрузки строго контролировались врачами и тренерами. И я рад, что все-таки смог преодолеть все это и на достойном уровне выступить в этом году», — отметил Семененко.